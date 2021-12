LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: pronti per la palla a due (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Quello di questa sera è un match fondamentale per Milano anche in vista del big match di giovedì contro il Real Madrid. Squadre in campo e pronte per la palla a due. 20.20 Messina punterà molto sui suoi cecchini questa sera, visto che Milano è il secondo miglior attacco da oltre l’arco, con 9,2 triple a partita, e quarto se si considerano le percentuali di realizzazione, del 35,8%. Di contro, invece, la difesa del Pana è la seconda peggiore proprio come triple concesse, 9,4 a partita. 20.15 Quest’anno il Pana non è ancora riuscito a vincere in trasferta e, anzi, l’ultimo successo fuori casa è arrivato più di un anno fa, nel dodicesimo turno dell’Eurolega 2020, proprio a Milano, quando si impose 77-80. 20.10 Fatica, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Quello di questa sera è un match fondamentale peranche in vista del big match di giovedì contro il Real Madrid. Squadre in campo e pronte per laa due. 20.20 Messina punterà molto sui suoi cecchini questa sera, visto cheè il secondo miglior attacco da oltre l’arco, con 9,2 triple a partita, e quarto se si considerano le percentuali di realizzazione, del 35,8%. Di contro, invece, la difesa del Pana è la seconda peggiore proprio come triple concesse, 9,4 a partita. 20.15 Quest’anno il Pana non è ancora riuscito a vincere in trasferta e, anzi, l’ultimo successo fuori casa è arrivato più di un anno fa, nel dodicesimo turno dell’2020, proprio a, quando si impose 77-80. 20.10 Fatica, ...

