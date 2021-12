LIVE Curling, Italia-Repubblica Ceca 13-6 Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurre straripanti, demolite le ceche (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39: L’Italia restituisce i tre punti alla Repubblica Ceca e la chiude qui! Le azzurre piazzano il 3-0? nel nono end e battono la Repubblica Ceca 13-6 16.25: Distrazione delle azzurre e la Repubblica Ceca, in qualche modo, tiene aperta la partita mettendo a segno ben 3 punti nell’ottavo end. Si prosegue con l’Italia avanti 10-6 16.10. Si va verso la chiusura anticipata del match. L’Italia piazza altri due punti e ora è avanti 10-3 quando va ad iniziare l’ottavo e presumibilmente ultimo end, a meno di disastri azzurri… 15.51: Le azzurre gestiscono al meglio la situazione e concedono un solo punto alle rivali ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39: L’restituisce i tre punti allae la chiude qui! Lepiazzano il 3-0? nel nono end e battono la13-6 16.25: Distrazione dellee la, in qualche modo, tiene aperta la partita mettendo a segno ben 3 punti nell’ottavo end. Si prosegue con l’avanti 10-6 16.10. Si va verso la chiusura anticipata del match. L’piazza altri due punti e ora è avanti 10-3 quando va ad iniziare l’ottavo e presumibilmente ultimo end, a meno di disastri azzurri… 15.51: Legestiscono al meglio la situazione e concedono un solo punto alle rivali ...

