LIVE Curling, Italia-Repubblica Ceca 0-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: ultima chance per le azzurre (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: L’appuntamento è per le 14 quando le azzurre si giocheranno le ultime chances di qualificazione olimpica contro la Repubblica Ceca. A più tardi 11.47: Una vittoria meritata per l’Italia che si è costruita la possibilità di giocarsi il successo all’end finale. Quattro gare e quattro vittorie per l’Italia che fa un passo avanti importante verso la qualificazione olimpica 11.46: DI PRECISIONE! Retornaz piazza la stone azzurra a punto e regala la vittoria all’Italia che supera 7-6 l’Olanda non senza qualche patema. Azzurri a punteggio pieno! 11.44: Mette la guardia bassa Goesgens, serve il colpo risolutivo di Retornaz che deve mettere la stone azzurra a punto, mentre ora nella casa c’è solo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49: L’appuntamento è per le 14 quando lesi giocheranno le ultimes di qualificazione olimpica contro la. A più tardi 11.47: Una vittoria meritata per l’che si è costruita la possibilità di giocarsi il successo all’end finale. Quattro gare e quattro vittorie per l’che fa un passo avanti importante verso la qualificazione olimpica 11.46: DI PRECISIONE! Retornaz piazza la stone azzurra a punto e regala la vittoria all’che supera 7-6 l’Olanda non senza qualche patema. Azzurri a punteggio pieno! 11.44: Mette la guardia bassa Goesgens, serve il colpo risolutivo di Retornaz che deve mettere la stone azzurra a punto, mentre ora nella casa c’è solo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 1-5 Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le asiatiche rubano la mano nel quinto end -… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 5-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: soluzione all’extra end. Italia di mano - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 6-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri vincono all’extra end e restano a punte… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Estonia 6-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima vittoria delle azzurre!!! Alle 19.00 sfida alla… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Estonia 6-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano anche nel sesto end! -… -