LIVE Curling, Italia-Olanda 5-4 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri tengono la mano all’ottavo end (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Ci sono due stone azzurre a punto quando si completa il lavoro di Mosaner. Tocca a Retornaz per gli ultimi due tiri che possono rivelarsi decisivi 11.10: Niente di fatto anche nell’ottavo end. Ancora 5-4 per gli azzurri che restano di mano 11.05: Si va a bocciata e contro bocciata verso l’annullamento dell’end 10.56: Inevitabile la scelta dell’Italia di liberare la casa e tenere la mano. azzurri di mano anche nell’ottavo end, dove punteranno a chiudere i conti 10.52: Una stone azzurra nella casa dopo 12 tiri del settimo end 10.46: Stone olandese a punto dopo il settimo tiro del settimo end 10.41: Questione di millimetri che dicono bene all’Italia. L’Olanda si deve ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22: Ci sono due stone azzurre a punto quando si completa il lavoro di Mosaner. Tocca a Retornaz per gli ultimi due tiri che possono rivelarsi decisivi 11.10: Niente di fatto anche nell’ottavo end. Ancora 5-4 per gliche restano di11.05: Si va a bocciata e contro bocciata verso l’annullamento dell’end 10.56: Inevitabile la scelta dell’di liberare la casa e tenere ladianche nell’ottavo end, dove punteranno a chiudere i conti 10.52: Una stone azzurra nella casa dopo 12 tiri del settimo end 10.46: Stone olandese a punto dopo il settimo tiro del settimo end 10.41: Questione di millimetri che dicono bene all’. L’si deve ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 1-5 Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le asiatiche rubano la mano nel quinto end -… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 5-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: soluzione all’extra end. Italia di mano - infoitsport : LIVE Curling Italia-Danimarca 6-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri vincono all’extra end e restano a punte… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Estonia 6-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima vittoria delle azzurre!!! Alle 19.00 sfida alla… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Estonia 6-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano anche nel sesto end! -… -