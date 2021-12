L’Italia in Grecia gioca la carta della gas-diplomacy

Leggi su formiche

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo gli annunci delle scorse settimane ecco le firme: Italgas si garantisce per 733 milioni di euro l’acquistogreca Depa Infrastructure, player che detiene attualmente il 51% di Thessaloniki – Thessalia Gas Distribution, il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company e il 100% di Public Gas Distribution Networks, ovvero i tre principali soggettidistribuzione in. Di fatto la mossa, dopo la scalata di Snam in Desfa, completa la strategia italiana legata al dossier energetico (anche in ottica balcanica) in un paese che è diventato il nuovo gas-hub del Mediterraneo. ITALGAS Italgas è da poco stata messa sotto i riflettori dall’agenzia di rating Fitch che le ha confermato il BBB+ con Outlook stabile in virtù di interessanti prospettive di crescita focalizzate nel periodo 2022-2027. Al netto ...