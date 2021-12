Liguria, corsa contro il tempo a scuola. In duemila ancora senza protezione (Di martedì 14 dicembre 2021) Non coperto il 7% degli oltre 35 mila docenti e personale Ata. I timori dei sindacati: sarà difficile trovare le sostituzioni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Non coperto il 7% degli oltre 35 mila docenti e personale Ata. I timori dei sindacati: sarà difficile trovare le sostituzioni

