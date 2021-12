Liga, il punto: il Real va in fuga, il Barcellona si ferma ancora (Di martedì 14 dicembre 2021) Liga, il punto: i blancos vincono il derby e vanno in fuga in testa alla classifica. I blaugrana al secondo insuccesso consecutivo L’ultimo weekend di Liga vede la prima fuga del campionato del Real Madrid. La squadra di Ancelotti fa suo il derby contro l’Atletico Madrid, grazie alle reti di Benzema e Asensio e si mantiene in cima a +8 dalla seconda. Dietro ci sono le due di Siviglia, distanziate da un solo punto. Gli uomini di Lopetegui fanno il colpo vincendo al San Mamés contro il Bilbao, mentre il Betis strapazza con un netto 4-0 la Real Sociedad, ormai in caduta libera dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata. Al sesto posto, ultimo buono per la zona Europa, si mantiene il Rayo Vallecano, nonostante lo scivolone esterno in casa del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021), il: i blancos vincono il derby e vanno inin testa alla classifica. I blaugrana al secondo insuccesso consecutivo L’ultimo weekend divede la primadel campionato delMadrid. La squadra di Ancelotti fa suo il derby contro l’Atletico Madrid, grazie alle reti di Benzema e Asensio e si mantiene in cima a +8 dalla seconda. Dietro ci sono le due di Siviglia, distanziate da un solo. Gli uomini di Lopetegui fanno il colpo vincendo al San Mamés contro il Bilbao, mentre il Betis strapazza con un netto 4-0 laSociedad, ormai in caduta libera dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata. Al sesto posto, ultimo buono per la zona Europa, si mantiene il Rayo Vallecano, nonostante lo scivolone esterno in casa del ...

