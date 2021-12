Liga, giornata 17: Real in fuga, inseguono Siviglia e Betis (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Real Madrid vince il derby contro l’Atlético nella giornata 17 della Liga e allunga in vetta alla classifica. Sorride l’Andalusia con Siviglia e Betis rispettivamente seconda e terza della classe, mentre il Barcellona si fa rimontare due volte dall’Osasuna e subisce il sorpasso del Valencia. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Liga, giornata 17: Real-Atlètico 2-0, Osasuna-Barça 2-2, Maiorca-Celta 0-0 Real Madrid inarrestabile: vittoria anche nella stracittadina della capitale contro l’Atlético Madrid, che perde 2-0 e incassa la seconda sconfitta di fila. I blancos portano a casa la settima vittoria consecutiva, decima considerando anche la Champions League, e vanno in fuga. La capolista passa in vantaggio al ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 dicembre 2021) IlMadrid vince il derby contro l’Atlético nella17 dellae allunga in vetta alla classifica. Sorride l’Andalusia conrispettivamente seconda e terza della classe, mentre il Barcellona si fa rimontare due volte dall’Osasuna e subisce il sorpasso del Valencia. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.17:-Atlètico 2-0, Osasuna-Barça 2-2, Maiorca-Celta 0-0Madrid inarrestabile: vittoria anche nella stracittadina della capitale contro l’Atlético Madrid, che perde 2-0 e incassa la seconda sconfitta di fila. I blancos portano a casa la settima vittoria consecutiva, decima considerando anche la Champions League, e vanno in. La capolista passa in vantaggio al ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga giornata Liga, diritti tv a Movistar e Dazn per 4,95 miliardi in cinque anni ... per un totale di 5 partite a giornata più tre giornate intere, e Dazn, per altre cinque partite a giornata. L'importo previsto per l'intero periodo [...] L'articolo Liga, diritti tv a Movistar e ...

Le partite di oggi, Martedì 14 dicembre 2021 - Calciomagazine Prosegue intanto la AFF Suzuki Cup con due partite valide per la terza giornata Gruppo A ovvero ...35 Ohod - Al Draih 13:35 Al - Nahda - Al Orubah 15:25 Al Jeel - Al - Sahel 15:30 ARGENTINA LIGA ...

Dazn cresce in Spagna: trasmetterà 5 partite a giornata della Liga La Gazzetta dello Sport Liga, pareggio tra Cadice e Granada: finisce 1-1 Il posticipo della diciassettesima giornata, cruciale per entrambe le squadre in ottica salvezza, si conclude con un pari ...

Dazn conquista anche la Liga Le immagini saranno spartite con Telefonica per un miliardo all'anno. La conquista del calcio iberico può aumentare l'interesse degli investitori e di Amazon per l'Ott. Che non commenta l'indiscrezion ...

