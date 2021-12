Libri | Angela Procaccini presenta “Il silenzio degli adolescenti”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Il” ultimo lavoro diper Graus Edizioni, sembra evocare “Ilinnocenti” e, voluto o non voluto, l’equazione che ne risulta èuguale innocenti con un sottile velo di horror che se non è presente nell’autrice è negli angoli bui di ogni. Se il mondoadulti è troppo rumoroso quelloallora tace, e nella interazione trae rumore nascono delle forze oscure che sovente trascuriamo pure essendo quelle che muovono l’evoluzione dell’adolescenza nel bene e nel male. Dalla pandemia alla letteraturaNon a caso il libro “ Il...

PAOLABRUNETTI7 : RT @il_Mitte: 'L'inattesa' è un'affascinante e dettagliata analisi di Angela Merkel. Consigliatissimo. #AngelaMerkel #linattesa #libri @m… - annapaolaconcia : RT @il_Mitte: 'L'inattesa' è un'affascinante e dettagliata analisi di Angela Merkel. Consigliatissimo. #AngelaMerkel #linattesa #libri @m… - mastrobradipo : RT @il_Mitte: 'L'inattesa' è un'affascinante e dettagliata analisi di Angela Merkel. Consigliatissimo. #AngelaMerkel #linattesa #libri @m… - Musumeci_Angela : RT @IlPrimatoN: Lo strano caso di tweet e video 'scomparsi' - annapaolaconcia : RT @ilpost: A voi che siete in Toscana ricordiamo che domani alle 17 il direttore @lucasofri e @Ludviclug presenteranno 'Questioni di un ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Angela

Il Denaro

... un'apecar trasformata in piccola biblioteca mobile, che si sposta con a bordo scaffali di... All'evento sarà presente l'assessore comunaleTravagli . Per info: Biblioteca Luppi di Porotto, ...Stampa, film,ne colgono solo l'aspetto avventuroso, esotico o quello estetico o del valore ...Touring Club Italiano Felice Pastore Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d'Italia...“Il silenzio degli adolescenti” ultimo lavoro di Angela Procaccini per Graus Edizioni, sembra evocare “Il silenzio degli innocenti” e, voluto o non voluto, l’equazione che ne risulta è adolescenti ug ...Sabato 18 al via il “Campania Book Fair”, la IX Edizione della mostra itinerante di libri promossa da Arturo Bascetta Editore con il patrocinio della Regione Campania e della Pro Loco Samnium, che si ...