L' ex ministro Trenta ha lanciato un nuovo partito con il Qr code nel simbolo

AGI - Un Qr code nel simbolo, che ha i colori del Tricolore. Si chiama 'NoI', acronimo di 'Nuovi orizzonti per l'Italia', il nuovo partito lanciato dall'ex ministra M5s Elisabetta Trenta. "È un partito che si rivolge a tutti coloro che ritengono di non avere un partito e che credono che la politica sia sempre un fallimento", ha spiegato l'ex titolare della Difesa. "È un partito di chi crede che la politica sia l'arte piu' bella perche' attraverso la politica riusciamo a incedere nella vita degli altri. Vorremmo una politica che non guardasse alle prossime elezioni ma che poggiasse sulla storia delle persone per costruire il presente ma anche il futuro". "Sara' un soggetto politico inclusivo che metta al primo posto i cittadini.

