Levante presto mamma | la meravigliosa foto su Instagram

Una maglia bianca con una scritta rossa (come il rossetto che indossa), abbraccia il pancione di Levante, ormai all'ottavo mese di gravidanza. La cantante, che aspetta una figlia con il suo compagno, l'avvocato monzese di origini palermitane Pietro Palumbo, è apparsa su Instagram in uno scatto molto dolce e con un messaggio a corredo super ironico. "La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma. Ma l'amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco. La pancia è per via delle porzioni abbondanti", ha scritto sul suo profilo social, suscitando una serie di commenti divertiti da parte dei suoi follower.

