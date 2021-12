Levante | la rara foto del pancione su Instagram è tenerezza pura

(Di martedì 14 dicembre 2021) Presto diventerà mamma, ma l’ironia non l’ha persa:ha voluto condividere suuna dolcissimadel suo, imputando le sue (decisamente evidenti) rotondità a qualche piatto di pasta di troppo. Bellissima più che mai, la cantante è sempre stata molto riservata su ciò che riguarda la sua sfera privata e ora che è in dolce attesa lo è ancora di più. Ma stavolta ci ha regalato uno sguardo su quello che è uno dei momenti più intimi della sua vita., ladelUna semplice t-shirt bianca, ormai ben tesa sul ventre che attira immediatamente l’attenzione: cosìsi è mostrata ai suoi fan, in una splendidacondivisa su. È uno dei rari scatti che si è concessa da ...

Advertising

nathi_empirica : JSJSKSJSKSJSKSSJKSS, pidan un deseo cada que yo me levante temprano, porque sucede muy rara vez?? -

Ultime Notizie dalla rete : Levante rara

Periodico Daily - Notizie

...per la ricerca il loro tempo ed energie per le persone che vivono con una malattia geneticae ... Viale Della Resistenza fianco 201 PIEVE DI CENTO Edicola PORTA ASIA Via Circonvallazione...... è Antonio Perruggini, presidente dell'Associazione di Categoria "Welfare a". Secondo l'...fondi in arrivo dal Ministero della Salute sono una occasione epocale per dare una svolta alla non...Tra queste l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’utilizzo dei dati raccolti nei database regionali, Piani Terapeutici immediatamente autorizzativi, telemedicina, teleconsulto e disposi ...Alexion e H-Farm lanciano “Rare Hack for New Ideas, che mira ad accelerare la diagnosi della SEUa e facilitare il miglioramento delle connessioni tra ospedali.