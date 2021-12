L’esercito italiano lancia il brand eco-friendly d’abbigliamento (Di martedì 14 dicembre 2021) Anche L’esercito italiano ha voluto dare il proprio contributo al fashion system lanciando il suo primo brand d’abbigliamento ufficiale. Si chiama semplicemente Esercito ed è un marchio commerciale proprio della Forza Armata Italiana. Prodotto e distribuito da Officina s.r.l., identificativa è la stella a cinque punte, che rappresenta simbolicamente i valori che contraddistinguono L’esercito: coraggio, spirito di sacrificio, leadership e servizio incondizionato per la comunità nazionale. Oltre a proporre una linea d’abbigliamento sia maschile che femminile, Esercito ha trovato posto anche in passerella. La proposta d’abbigliamento di Esercito Il brand ha esordito dapprima al Pitti Uomo, dopodiché ha avuto modo di sfilare in passerella ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancheha voluto dare il proprio contributo al fashion systemndo il suo primoufficiale. Si chiama semplicemente Esercito ed è un marchio commerciale proprio della Forza Armata Italiana. Prodotto e distribuito da Officina s.r.l., identificativa è la stella a cinque punte, che rappresenta simbolicamente i valori che contraddistinguono: coraggio, spirito di sacrificio, leadership e servizio incondizionato per la comunità nazionale. Oltre a proporre una lineasia maschile che femminile, Esercito ha trovato posto anche in passerella. La propostadi Esercito Ilha esordito dapprima al Pitti Uomo, dopodiché ha avuto modo di sfilare in passerella ...

