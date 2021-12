L’Eredità Andrea Cerelli è il nuovo professore (Di martedì 14 dicembre 2021) Una novità al programma “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna, oltre alla professoressa Samira Lui, da lunedì L’Eredità avrà anche un professore. Si tratta del modello Andrea Cerelli, 29 anni, che affiancherà la collega nel popolarissimo quiz di RaiUno, condotto da Flavio Insinna. Dopo ben 19 anni e oltre 4.700 puntate, L’Eredità, è pronto ad accogliere Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 14 dicembre 2021) Una novità al programma “” condotta da Flavio Insinna, oltre allassa Samira Lui, da lunedìavrà anche un. Si tratta del modello, 29 anni, che affiancherà la collega nel popolarissimo quiz di RaiUno, condotto da Flavio Insinna. Dopo ben 19 anni e oltre 4.700 puntate,, è pronto ad accogliere

Advertising

redazionerumors : Andrea Cerelli è pronto per la sua nuova avventura come 'Professore' nella fortunata trasmissione di Rai 1 'L'Eredi… - infoitcultura : L’Eredità: chi è il prof Andrea Cerelli, da oggi al posto di Ginevra Pisani - infoitcultura : L’Eredità, per la prima volta arriva un professore: chi è Andrea, età, Instagram e curiosità - zazoomblog : L’Eredità per la prima volta arriva un professore: chi è Andrea età Instagram e curiosità - #L’Eredità #prima… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Un nuovo professore a L’Eredità: è Andrea Cerelli. Da lunedì 13 dicembre affianca Samira Lui -