Leicester City-Tottenham Hotspur | pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Preparandosi a tornare in azione dopo una devastante epidemia di COVID-19, ilsi prepara a incontrare ilal King Power giovedì 16 dicembre. Mentre l’ultimo scontro degli Spurs con il Brighton & Hove Albion è stato rinviato, le Foxes hanno messo quattro gol a zero sul Newcastle United nel weekend. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre?Gli Spurs non sono l’unico club della Premier League ad essere stato alle prese con una serie di casi di COVID-19 nelle ultime ...

archistadia : Infatti, impendendo a priori qualunque abbinamento Inghilterra-Olanda fra la coppia #Tottenham/Vitesse e una fra Le… - lvasquezmedina1 : RT @Luisito_Bandera: #Futbol?? Resultados Finales: #PremierLeague???? Leicester City 4-0 Newcastle Crystal Palace 3-1 Everton Burnley 0-0 We… - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #PremierLeague???? Leicester City 4-0 Newcastle Crystal Palace 3-1 Everton Burnley 0-0… - ItaliaNewcastle : Le speranze di salvezza del Newcastle United hanno subito un duro colpo al King Power Stadium. #NUFC #PremierLeague - dannap1997 : @Curtivsj Il Leicester l’anno scorso ha vinto la FA CUP col Chelsea campione d’Europa e quest’anno la supercoppa contro il city -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester City

Se consideriamo che il Napoli giovedì scorso ha affrontato in Europa League il Leicester City, che aveva lasciato a casa 6/7 tra giocatori e staff per positività al Covid, i rischi a questo punto ... Secondo il pronostico Leicester City – Tottenham la partita di giovedì 16 valida per la diciassettesima giornata di Premier League sarà un incontro equilibrato fra due squadre che si trovano a solo un ... UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il calcio ...