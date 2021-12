Advertising

elio_vito : Per i ritardi del governo (dei migliori...) nel presentare il maxi emendamento il Parlamento avrà, tra Senato e Cam… - carlosibilia : Fra gli emendamenti segnalati dal M5S alla legge di Bilancio, a firma @CatalfoNunzia , c'è anche quello per abbassa… - Mov5Stelle : Fra gli emendamenti segnalati dal @Mov5Stelle alla legge di Bilancio, a firma @CatalfoNunzia, c'è anche quello per… - gdldaniele : RT @cgilnazionale: Le cinque piazze dello #scioperogenerale del #16dicembre 1?? Piazza del Popolo #Roma 2?? Piazza Libertà #Bari 3?? Piaz… - ProDocente : Legge di bilancio, Ferrari (PD): “Per la scuola trovate risorse aggiuntive significative” -

Ultime Notizie dalla rete : Legge bilancio

PMI.it

Sulla manovra dile posizioni restano le stesse anche da parte di Palazzo Chigi. ... nonostante sia confermata la rottura sullafinanziaria. D'altra parte, gli stessi sindacati hanno ...... da inserire in un emendamento ad hoc alladi. A quanto si apprende la norma, in sintesi, prevede che lo Stato dia alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario ...Napoli, Palermo, Torino e Reggio Calabria: a questi comuni in particolare è indirizzata una norma a cui sta lavorando il governo con misure per le città metropolitane in pre-dissesto, da inserire in u ...Scattano le multe per gli esercenti che rifiutano i pagamenti in valuta elettronica. Sul tema è stato approvato dalla commissione Bilancio alla Camera un emendamento al decreto che converte in legge i ...