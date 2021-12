Le ultime su Koulibaly | rientro a sorpresa?

(Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, svela un’incredibile possibilità in merito aldi. Secondo il quotidiano, il difensore senegalese potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di domenica contro il Milan a San Siro.Napoli infortunio Bisogna stare attenti a non velocizzare il, l’anno scorso è rimasto fuori due mesi per lo stesso problema, quindi sembra molto complicata una sua presenza in modo così prematuro. Spalletti attende notizie, augurandosi di poter recuperare il prima possibile il pilastro di questo Napoli.

Da una parte un Napoli a pezzi, sconfitto persino in casa dall'Empoli, che soffre la mancanza di Osimhen, ma anche di Anguissa ee nellesei uscite di campionato ha vinto una sola ...Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: Paolo Cannavaro sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizieZielinski rientro in campo. L'edizione odierna di Gazzetta dà una data per quanto riguarda il ritorno in campo del polacco: Gli esami finora hanno scongiurato complicazioni per Zielinski, che ha i sin ...ma la gestione del senegalese è altrettanto importante per non accelerarne il rientro e rischiare di imbattersi in una ricaduta che potrebbe essere tremenda per le sorti del Napoli. L’assenza di ...