“Le sue foto nuda”. Fabrizio Corona senza limiti, a sorpresa su Ilary Blasi (Di martedì 14 dicembre 2021) Un ritorno con il botto quello di Fabrizio Corona in televisione. Dopo tanto, è tornato sul piccolo schermo in occasione del Peppy Night Fest, trasmissione condotta da Peppe Iodice su Canale 21. Da bravo provocatore ha lasciato tutti di stucco, e in imbarazzo, presentandosi con una scamorza in mano in onore di Ilary Blasi. La ruggine tra il cosiddetto re dei paparazzi e l’acclamata conduttrice televisiva nonché moglie del Capitano non è mai stata un segreto per i telespettatori. Almeno da dopo la lite furibonda andata in onda durante il GF Vip 3, nel 2018. Un round finito con l’indiscussa vittoria di Ilary Blasi, forse per questo Fabrizio Corona ha sentito il richiamo della vendetta, a distanza di qualche anno. Ma non solo, ha fatto anche altre ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 dicembre 2021) Un ritorno con il botto quello diin televisione. Dopo tanto, è tornato sul piccolo schermo in occasione del Peppy Night Fest, trasmissione condotta da Peppe Iodice su Canale 21. Da bravo provocatore ha lasciato tutti di stucco, e in imbarazzo, presentandosi con una scamorza in mano in onore di. La ruggine tra il cosiddetto re dei paparazzi e l’acclamata conduttrice televisiva nonché moglie del Capitano non è mai stata un segreto per i telespettatori. Almeno da dopo la lite furibonda andata in onda durante il GF Vip 3, nel 2018. Un round finito con l’indiscussa vittoria di, forse per questoha sentito il richiamo della vendetta, a distanza di qualche anno. Ma non solo, ha fatto anche altre ...

