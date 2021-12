Le mie previsioni su “chi” passerà gli ottavi di Champions League. Juventus e altre. (Di martedì 14 dicembre 2021) Cari amici Juventini, oggi vi propongo le mie previsioni su “chi” passerà gli ottavi di Champions League, tra cui la Juventus! Home L’articolo sarà abbastanza semplice: proporrò l’elenco delle partite, ed inserirò le percentuali di passaggio per ogni squadra! Alla fine, vi dirò la mia opinione sulle possibilità di passaggio di Juventus e Inter. 15 febbraio e 9 marzoSporting CP (5%) – Manchester City (95%)Paris Saint-Germain (55%) – Real Madrid (45%) 16 febbraio e 8 marzoSalzburg (1%) – Bayern (99%)Inter (20%) – Liverpool (80%) 22 febbraio e 16 marzoChelsea (90%) – LOSC Lille (10%)Villarreal (50%) – Juventus (50%) 23 febbraio e 15 marzoBenfica (35%) – Ajax (65%)Atlético (55%) – Manchester United (45%) Il commento del Baroni sulle ... Leggi su baronijuventino (Di martedì 14 dicembre 2021) Cari amici Juventini, oggi vi propongo le miesu “chi”glidi, tra cui la! Home L’articolo sarà abbastanza semplice: proporrò l’elenco delle partite, ed inserirò le percentuali di passaggio per ogni squadra! Alla fine, vi dirò la mia opinione sulle possibilità di passaggio die Inter. 15 febbraio e 9 marzoSporting CP (5%) – Manchester City (95%)Paris Saint-Germain (55%) – Real Madrid (45%) 16 febbraio e 8 marzoSalzburg (1%) – Bayern (99%)Inter (20%) – Liverpool (80%) 22 febbraio e 16 marzoChelsea (90%) – LOSC Lille (10%)Villarreal (50%) –(50%) 23 febbraio e 15 marzoBenfica (35%) – Ajax (65%)Atlético (55%) – Manchester United (45%) Il commento del Baroni sulle ...

