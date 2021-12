Le frasi da NON dire mai ad una futura sposa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel lungo avvicinamento al matrimonio le frasi infelici sono sempre dietro l’angolo. Pronte ad insinuarsi neanche troppo garbatamente tra un confetto alla mandorla ed un guanto di pizzo. I soggetti che le pronunciano sono i più variegati: la zia di Voghera, il collega del terzo piano, il dirimpettaio, la segretaria in palestra, la fidanzata del tuo migliore amico. Basterebbe accendere il cervello o dare un colpetto al criceto “Ehi tesoro svegliati”. E invece niente! Le frasi più imbarazzanti, inopportune e fastidiose sono lì che ti guardano ed aspettano da te una risposta. Domande fuori luogo, che non basterebbero dieci corsi di bon ton da Csaba dalla Zorza; ma perché non contate fino a dieci, cento, mille prima di rendervi tanto fastidiosi? Io sono invitato? L’auto-invitato al matrimonio rientra assolutamente nella mia top tre. Posso venire? ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel lungo avvicinamento al matrimonio leinfelici sono sempre dietro l’angolo. Pronte ad insinuarsi neanche troppo garbatamente tra un confetto alla mandorla ed un guanto di pizzo. I soggetti che le pronunciano sono i più variegati: la zia di Voghera, il collega del terzo piano, il dirimpettaio, la segretaria in palestra, la fidanzata del tuo migliore amico. Basterebbe accendere il cervello o dare un colpetto al criceto “Ehi tesoro svegliati”. E invece niente! Lepiù imbarazzanti, inopportune e fastidiose sono lì che ti guardano ed aspettano da te una risposta. Domande fuori luogo, che non basterebbero dieci corsi di bon ton da Csaba dalla Zorza; ma perché non contate fino a dieci, cento, mille prima di rendervi tanto fastidiosi? Io sono invitato? L’auto-invitato al matrimonio rientra assolutamente nella mia top tre. Posso venire? ...

Advertising

team_world : ... e non è finita qui! Condividi la tua frase preferita di My Policeman tra quelle che trovi nell'articolo, aggiun… - _Nico_Piro_ : e non sai se a puzzare sei tu o il posto dove stai cercando di dormire, dopo aver guadato l'Hari Rod con una moto c… - FioriFlavio : @Enrico39031893 @_D_a_s__ @FilippoTurati5 Non sta bene per niente quelle maiuscole fuori luogo le frasi sconnesse e… - Sterjateds : RT @_a_l_eee: 'Tuo figlio è un grandissimo maleducato.' 'Non posso mangiare le fragole, sono allergica.' Ecco a voi Kiraz Bolat che, come… - _iosonosottona_ : @frasi_ariete io non voglio mai un cazzo solo stare bene un ora,o toccarti per sempre insieme sotto le lenzuola -