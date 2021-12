Le dolci parole e le foto di Paola Turani con il piccolo Enea Francesco (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra uno shooting di moda e un cambio d'abito, il profilo Instagram della modella e influencer si è riempito di scatti commoventi con il suo bambino nato l'8 ottobre 2021. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra uno shooting di moda e un cambio d'abito, il profilo Instagram della modella e influencer si è riempito di scatti commoventi con il suo bambino nato l'8 ottobre 2021. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Basketacazzo : Una Redaz. gonfia d'amore grazie al doppio turno di Eurolega commenta Monaco-Olimpia (2:43) e Olimpia-Brescia (6:44… - mentalba25 : Soleil che faceva la forte Perche aveva ALEX — ora ci aspettano puntate con Vittimismo ON e parole dolci su di tutt… - Ada78620092 : RT @pasquale_forse: Sai, disse, credo che le parole più dolci siano il frutto di un giusto silenzio. - febemfs : javi dove sono le tue dolci parole d'amore - _nowbelieveinme : E poi si sta dimostrando essere molto generoso, non me lo aspettavo da lui perché è molto freddo come persona, non… -