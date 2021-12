Latina | torna l’obbligo di mascherina all’aperto | ecco da quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ridi. Il Primo Cittadino Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza n. 314/2021 con la quale dispone, a partire dalle ore 00.01 di giovedì 16 dicembre fino alle 24.00 di giovedì 6 gennaio,di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le cosiddette mascherine) nei seguenti luoghi: area pedonale, intendendo come tale l’asse comprensivo di Via Pio VI, a partire dall’intersezione con via Carlo Cattaneo, e via Eugenio di Savoia fino all’innesto su largo Caduti di Nassiriya; Piazza del Popolo ad esclusione del raccordo C.so Matteotti – C.so della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto via Duca del Mare, l’asse di Corso della Repubblica da Piazza del Popolo all’intersezione con via Andrea Costa, Via Armando ...