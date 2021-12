L’Atalanta vuole l’attaccante: prima offerta al Sassuolo! (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Atalanta ha nel mirino un calciatore del Sassuolo: Jeremie Boga. I neroverdi vorrebbero però una cifra importante per la sua cessione. Secondo indiscrezioni raccolte da GOAL, il club emiliano avrebbe rifiutato una prima proposta di 20 milioni più 2 di bonus. Gasperini vorrebbe il calciatore già a gennaio ma il Sassuolo chiede almeno 25 milioni. Le due parti proveranno a trovare nel breve tempo un accordo. Boga, Sassuolo, CalciomercatoCi sarebbero altri club interessati al calciatore. Su tutti lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. La squadra ucraina vorrebbe l’attaccante nella sessione di mercato invernale ma la squadra italiana sembra però la favorita. Anche il Napoli starebbe valutando l’esterno del Sassuolo in ottica futura per la stagione 2022/2023. L’ivoriano ha il contratto in scadenza tra 18 mesi e in questo momento si ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021)ha nel mirino un calciatore del Sassuolo: Jeremie Boga. I neroverdi vorrebbero però una cifra importante per la sua cessione. Secondo indiscrezioni raccolte da GOAL, il club emiliano avrebbe rifiutato unaproposta di 20 milioni più 2 di bonus. Gasperini vorrebbe il calciatore già a gennaio ma il Sassuolo chiede almeno 25 milioni. Le due parti proveranno a trovare nel breve tempo un accordo. Boga, Sassuolo, CalciomercatoCi sarebbero altri club interessati al calciatore. Su tutti lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. La squadra ucraina vorrebbenella sessione di mercato invernale ma la squadra italiana sembra però la favorita. Anche il Napoli starebbe valutando l’esterno del Sassuolo in ottica futura per la stagione 2022/2023. L’ivoriano ha il contratto in scadenza tra 18 mesi e in questo momento si ...

