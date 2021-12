Lasciano il cane sul balcone al gelo e muore | coppia denunciata

(Di martedì 14 dicembre 2021)ilsulal: i proprietari lo hanno tenuto per giorni alsuldi casailsulal. Nonostante il freddo di questi giorni, è rimasto per giorni in terrazzo, senza alcun riparo. È la terribile sorte toccata ad un

" Questo sarebbe un buon motivo per far morire letteralmente di freddo il proprio? Praticamente tutti quelli che vivono con unhanno un lavoro ma riescono comunque a trovare il tempo di ...... i quattro zampe nulla c'entrano ovviamente, che anche nella civilissima Trentoalquanto a ... Pochi passi e l'ignoto ed incivile padrone diavrebbe potuto completare l'operazione "tieni ...