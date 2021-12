Lando Norris | Safety Car da serie TV

(Di martedì 14 dicembre 2021) LaCar continua a far discutere la Formula 1, conche si unisce al coro delle critiche. Il pilota della McLaren si è trovato suo malgrado coinvolto nella vicenda, che ha avuto un peso rilevante nell’assegnazione del titolo mondiale.era tra i quattro piloti doppiati che separavano Lewis Hamilton da Max Verstappen, prima della ripartenza. Poi è avvenuta la procedura dello sdoppiaggio, decisa all’ultimo momento dal direttore di gara Michael Masi. E che è stata anche incompleta, dato che altri piloti non hanno potuto tornare a pieni giri. La Mercedes, per questa ragione, ha presentato un reclamo contro la FIA, poi respinto. La battaglia legale potrebbe non finire qui, dato che a Brackley hanno manifestato l’intenzione di appellarsi. GP Abu Dhabi: laCar della ...

Il famoso, giovane pilota britannico di Formula 1 entra ufficialmente nel mondo degli esport creando un team per Halo Infinite: ecco chi ne farà parte.Lando Norris, pilota della McLaren, non è rimasto soddisfatto della gara di domenica: per l'inglese ancora una volta tanta sfortuna Parecchia delusione al termine del Gp di Abu Dhabi per Lando Norris.