Landini ha tirato fuori gli artigli: ora vada avanti senza fare patti col diavolo (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica Valendino C’è stato un periodo in cui molti lavoratori, pensionati, disoccupati, tutti gli ultimi della classe che non è più media hanno pensato seriamente che, dopo che il governo dei migliori ha fagocitato idee e progetti di ogni partito in nome di una presunta e indecifrabile unità nazionale, anche Maurizio Landini si fosse uniformato ai “diktat” di Mario Draghi, ovvero l’unico vero artefice per mano presidenziale di questa fase politica italiana. Specie dopo l’assalto alla Cgil e l’abbraccio tra i due, molti avevano perso le speranze che una stagione di lotte sociali fosse finita nel cassetto in nome del solito bene comune, o meglio del bene dei soliti noti. Invece l’ex capo della Fiom ha tirato fuori gli artigli, anche se potrebbe essere tardi, perché le trattative vanno bene ma essendo i problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica Valendino C’è stato un periodo in cui molti lavoratori, pensionati, disoccupati, tutti gli ultimi della classe che non è più media hanno pensato seriamente che, dopo che il governo dei migliori ha fagocitato idee e progetti di ogni partito in nome di una presunta e indecifrabile unità nazionale, anche Mauriziosi fosse uniformato ai “diktat” di Mario Draghi, ovvero l’unico vero artefice per mano presidenziale di questa fase politica italiana. Specie dopo l’assalto alla Cgil e l’abbraccio tra i due, molti avevano perso le speranze che una stagione di lotte sociali fosse finita nel cassetto in nome del solito bene comune, o meglio del bene dei soliti noti. Invece l’ex capo della Fiom hagli, anche se potrebbe essere tardi, perché le trattative vanno bene ma essendo i problemi ...

Advertising

autonomia_op : RT @ilfattoblog: 'La manovra fatta da Draghi e i suoi apostoli non ha nulla che favorisca davvero i poveri' #mauriziolandini #scioperogener… - ilfattoblog : Landini ha tirato fuori gli artigli: ora vada avanti senza fare patti col diavolo - n_nad1a : RT @ilfattoblog: 'La manovra fatta da Draghi e i suoi apostoli non ha nulla che favorisca davvero i poveri' #mauriziolandini #scioperogener… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La manovra fatta da Draghi e i suoi apostoli non ha nulla che favorisca davvero i poveri' #mauriziolandini #scioperogener… - ilfattoblog : 'La manovra fatta da Draghi e i suoi apostoli non ha nulla che favorisca davvero i poveri' #mauriziolandini… -

Ultime Notizie dalla rete : Landini tirato L'AQUILA: MORTO A MELBOURNE VETERINARIO CORRADO CIMATI, EMIGRANTE PAGANICHESE. ... orzo e grano, mettendo in tour la trebbiatrice con il trattore Landini testa calda, con il suo ... Davvero bella quella macchina, con i fari a lanterna e quel lungo muso verde sempre tirato a lucido. Si ...

Addio a Corrado Cimati, da Paganica era emigrato in Australia negli anni '60 ... orzo e grano, mettendo in tour la trebbiatrice con il trattore Landini testa calda, con il suo ... Davvero bella quella macchina, con i fari a lanterna e quel lungo muso verde sempre tirato a lucido. Si ...

Landini ha tirato fuori gli artigli: ora vada avanti senza fare patti col diavolo Il Fatto Quotidiano Formula 1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi. Hamilton partirà secondo davanti a Norris, quinto Sainz con la Ferrari La mossa che non ti aspetti si è verificata nella Q3, al primo tentativo, quando la Red Bull ha deciso di sacrificare il giro di Sergio Perez affinché il messicano regalasse una ...

Norris: "Non voglio intromettermi nella lotta per il titolo" Il pilota della McLaren ha tirato fuori un giro impressionante con il quale ha centrato il terzo crono, ma ha ammesso di avvertire un po' di tensione perché non vuole influire nella lotta tra Verstapp ...

... orzo e grano, mettendo in tour la trebbiatrice con il trattoretesta calda, con il suo ... Davvero bella quella macchina, con i fari a lanterna e quel lungo muso verde semprea lucido. Si ...... orzo e grano, mettendo in tour la trebbiatrice con il trattoretesta calda, con il suo ... Davvero bella quella macchina, con i fari a lanterna e quel lungo muso verde semprea lucido. Si ...La mossa che non ti aspetti si è verificata nella Q3, al primo tentativo, quando la Red Bull ha deciso di sacrificare il giro di Sergio Perez affinché il messicano regalasse una ...Il pilota della McLaren ha tirato fuori un giro impressionante con il quale ha centrato il terzo crono, ma ha ammesso di avvertire un po' di tensione perché non vuole influire nella lotta tra Verstapp ...