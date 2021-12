Lamorgese: "Da domani obbligo di vaccino e monitoraggio su forze di polizia". Rischio sospensione (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta domani l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all’immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 dicembre 2021) Scattal’di vaccinazione anti-Covid per militari edi. L'inadempienza porterà all’immediatadel servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese domani Da domani obbligo vaccinale per scuola, militari e forze di polizia Scatta domani l'obbligo di vaccinazione anti - Covid per militari e forze di polizia. L'... Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del ...

Obbligo vaccinale per la Polizia, cosa succede agli agenti non vaccinati Da mercoledì 15 dicembre scatterà l'obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per militari e forze di polizia. Il contenuto della Circolare.

