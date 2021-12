L’allarme di Crisanti: «Gli infetti sono molto di più: forse siamo già a 50-70 mila positivi al giorno» (Di martedì 14 dicembre 2021) Il professor Andrea Crisanti non crede ai numeri dei positivi al Coronavirus. E pensa che i contagi siano molti di più rispetto a quelli che vengono censiti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano il docente di microbiologia a Padova dice che la crescita dei tamponi (fino a mezzo milione al giorno) non è indicativa: «Lo dice il numero dei decessi, che in media avvengono a 15-20 giorni dall’infezione. Se abbiamo 80/100 decessi negli ultimi 4-5 giorni vuol dire che 15-20 giorni fa i contagi non erano 8/9 mila, ma perlomeno 35/40 mila. Da allora è probabile che siano saliti, fino ai 50 o 70 mila casi che vediamo in altri Paesi Ue. La mortalità del Covid oggi è circa il 2 per mille in una popolazione con il 70/80 per cento ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Il professor Andreanon crede ai numeri deial Coronavirus. E pensa che i contagi siano molti di più rispetto a quelli che vengono censiti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano il docente di microbiologia a Padova dice che la crescita dei tamponi (fino a mezzo milione al) non è indicativa: «Lo dice il numero dei decessi, che in media avvengono a 15-20 giorni dall’infezione. Se abbiamo 80/100 decessi negli ultimi 4-5 giorni vuol dire che 15-20 giorni fa i contagi non erano 8/9, ma perlomeno 35/40. Da allora è probabile che siano saliti, fino ai 50 o 70casi che vediamo in altri Paesi Ue. La mortalità del Covid oggi è circa il 2 per mille in una popolazione con il 70/80 per cento ...

Advertising

Ortsandra : RT @La7tv: #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di migliaia di operato… - marisavillani : RT @La7tv: #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di migliaia di operato… - ziaanto62 : RT @La7tv: #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di migliaia di operato… - _ForeverBb : RT @La7tv: #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di migliaia di operato… - Maurizio62 : RT @La7tv: #ottoemezzo L'allarme lanciato da Andrea Crisanti: 'Se lo stato di emergenza non venisse prorogato decine di migliaia di operato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme Crisanti L'allarme lanciato da Crisanti: "Se lo stato di emergenza non venisse prorogato migliaia di operatori sanitari si troverebbero senza lavoro" La7