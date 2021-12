Laila Morse si spoglia in TV e mostra le cicatrici del cancro al seno

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 14 dicembre 2021), 76 anni, ha ballato in Senza veli durante una trasmissione di ITV, una rete privata britannica,ndo orgogliosamente leal. Ilalha colpito l’attrice britannicanel maggio del 2001, ma la donna si è ripresa nel giro di un anno. L’attrice, originaria del Surrey, è apparsa insieme ad altre colleghe della soap opera EastEnders, a The All New Monty: Who Bares Wins, un programma di ITV in onda il lunedì sera in prima serata.si è unita ad artisti come Duncan James, Brenda Edwards e James Jordan perrsi per beneficenza. I partecipanti sono stati allenati dalla star di Diversity Ashley Banjo. La sfida consisteva nel ...