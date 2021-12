La variante Omicron fa tremare il mondo | e l' Oms lancia l' allarme | Prepariamoci ad uno tsunami di casi

(Di martedì 14 dicembre 2021) La paura per lacresce esponenzialmente e, a detta degli esperti, il bilancio dei decessi è destinato a peggiorare, giorno dopo giorno "in modo drammatico", come anche il numero dei ...

Advertising

GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - doveinvestire1 : Le incertezze relative alla variante #Omicron tornano a spaventare i mercati spingendo al ribasso l'azionario. Ora… - Ghislatore : RT @amnestyitalia: Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vaccini.… -

Ultime Notizie dalla rete : variante Omicron

Gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia. Il Centers for Disease and Prevention, la più alta autorità sanitaria americana, ha infatti aggiunto tre nazioni, Italia, Groenlandia e Mauritius, alla lista ...Lo spauracchio dellae la crescita nel trend dei contagi - arrivati nel fine settimana a lambire le 50mila unità giornaliere - ha convinto il governo britannico a reintrodurre misure restrittive per gli ...Turismo: Giuseppe Arleo (Competere.eu): “ Le sofferenze nel comparto alloggio-ristorazione hanno ripreso ad aumentare” ...In gita con il marito a Siena per la festa dell’Immacolata. Attivato il tracciamento, tanti contatti a rischio ...