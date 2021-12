La variante Omicron dal Sudafrica all’Europa

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laspaventa tutto il globo e l’Ambasciata italiana indi cui l’Ambasciatore Paolo Cuculi è in stato di allerta nel calcolo delle reali pericolosità del contagio. Isto che molti positivi che si stanno presentando avevano fatto anche più dosi del vaccino. Tra le tante agitazioni europee in merito spicca quella dei reali del Belgio che hanno rinviato la loro visita in Italia prevista proprio ad inizio Dicembre. Lo ha annunciato una nota della Casa Reale belga , precisando che la decisione è stata concordata con le autorità italiane ed è legata al deterioramento della situazione sanitaria in tutta l’Europa , alla luce dei timori legati alla nuova. La visita dei reali era prevista dal primo al tre Dicembre con l’arrivo di Re Filippo, della Regina Mathilde e di alcuni ministri. Re ...

Quasi 60mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, a Londradominante e governo che insiste ancor più sulla campagna vaccinale. È un nuovo record di nuovi casi quello fatto segnare dall' Inghilterra , che non vedeva 59.610 tamponi positivi dal ...Come previsto, il governo Draghi ha deciso di allungare la durata della misura straordinaria, sulla spinta del timore per l'espandersi della. Arriva inoltre la stretta per chi ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga sino al 31 marzo lo stato d’emergenza per il Covid in Italia. Il regime “speciale” creato per affrontare la pandemia e introdotto ...Il governatore della Campania De Luca: "positivi due militari di rientro dal Sudafrica". Avviato sequenziamento campioni. Hanno fatto sosta in Sicilia.