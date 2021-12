La solitaria lotta diplomatica della Lituania contro Cina | Russia e Bielorussia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il possibile boicottaggio diplomatico delle olimpiadi invernali di Pechino nel febbraio 2022 divide l’opinione pubblica internazionale. Da un lato ci sono i Paesi che hanno già annunciato di mandare soltanto gli atleti e non i dirigenti, come gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada e, confusamente, anche il Regno Unito. Dall’altro chi si oppone: «Sarebbe una mossa insignificante e meramente simbolica. In questi casi o hai un boicottaggio completo e non mandi atleti, o cerchi di cambiare le cose con azioni utili», ha sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron. Uno stallo dal quale l’Unione europea non sa come uscire: i ministri degli esteri del Continente non hanno infatti una posizione comune, visto che l’obiettivo dell’unanimità è impossibile da raggiungere in quanto l’Ungheria, stretta alleata di Pechino, non parteciperà in alcun caso a un boicottaggio. Per molti la paura di ...