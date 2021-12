La senatrice No vax che fa sequestrare i giornalisti del Tg1 in Romania – Il video (Di martedì 14 dicembre 2021) Un’intervista alla senatrice romena Diana Iovanovici ?o?oac? è costata all’inviata del Tg1 Lucia Goracci e alla sua troupe una reclusione di otto ore. Il tutto è stato raccontato in un servizio andato in onda nell’edizione principale del telegiornale di Mamma Rai. Dopo alcune domande sulla gestione della pandemia in uno dei paesi con più contagi in Europa, la senatrice ha chiuso dentro il suo ufficio la troupe del Tg1 insieme al cameraman Miki Stojicic e ha chiamato la polizia. «Avevamo concordato l’intervista per non fare una cosa alla Giletti – ha detto Lucia Goracci alla Stampa – ma quando l’abbiamo incalzata ha iniziato a accusarci di essere una tv di Stato, di parteggiare per il governo. Io invece sto con Dio e la religione, ci ha detto. Poi ci ha mostrato la porta per invitarci a uscire, invece ci ha chiusi dentro. Nella stanza c’era ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Un’intervista allaromena Diana Iovanovici ?o?oac? è costata all’inviata del Tg1 Lucia Goracci e alla sua troupe una reclusione di otto ore. Il tutto è stato raccontato in un servizio andato in onda nell’edizione principale del telegiornale di Mamma Rai. Dopo alcune domande sulla gestione della pandemia in uno dei paesi con più contagi in Europa, laha chiuso dentro il suo ufficio la troupe del Tg1 insieme al cameraman Miki Stojicic e ha chiamato la polizia. «Avevamo concordato l’intervista per non fare una cosa alla Giletti – ha detto Lucia Goracci alla Stampa – ma quando l’abbiamo incalzata ha iniziato a accusarci di essere una tv di Stato, di parteggiare per il governo. Io invece sto con Dio e la religione, ci ha detto. Poi ci ha mostrato la porta per invitarci a uscire, invece ci ha chiusi dentro. Nella stanza c’era ...

