La Roma torna a vincere | ma Mou può sorridere a metà | nuovo infortunio per il difensore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lae Mourinho può, ma solo a. La distanza con l’Atalanta, prossima sfidante dei giallorossi in Serie A, rimane invariata, la porta chiude inviolata e trova due gol su calcio d’angolo con due centrali. All’ora di gioco però, Josè Mourinho ha dovuto sostituire Chris Smalling per un fastidio muscolare. Chris Smalling,Un circolo vizioso dal quale ilnon sembra uscire. E magari quando lo Special One alla vigilia della sfida con lo Spezia parlava dei 2-3 colpi per migliorare si riferiva anche al centrale di difesa viste le poche garanzie fornite dall’ex Manchester United. Dopo gli infortuni di inizio stagione, adesso Smalling stava dando continuità alle sue prestazioni e al suo rendimento, salvo incappare in ...