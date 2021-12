La Roma e i troppi cartellini. Mourinho punge: 'Qui non c'è Bonucci...' (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Per quanti cartellini prendiamo sembriamo una squadra di assassini'. Il paragone, certamente forte come è nel suo stile, è di Josè Mourinho che proprio non riesce a mandare giù la facilità con cui a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Per quantiprendiamo sembriamo una squadra di assassini'. Il paragone, certamente forte come è nel suo stile, è di Josèche proprio non riesce a mandare giù la facilità con cui a ...

