La risposta di Cartabellotta a Gramellini che non aveva capito le sue parole su Povia (Di martedì 14 dicembre 2021) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che dal 1996 “promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone”, si smarca dalle critiche ricevute per il suo tweet contro Povia dopo aver saputo della positività del cantante. “Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno boom”, aveva scritto il medico, citando un famoso passaggio della canzone “Quando i bambini fanno oh” di Povia. Un’uscita che però gli era costata diverse critiche, tra le quali quelle di Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, e Francesco Storace, ex ministro della Salute nel governo Berlusconi. Inoltre, moltissime sono state le minacce nei suoi confronti da parte dei no vax. Finchè i cretini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nino, presidente della Fondazione Gimbe, che dal 1996 “promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone”, si smarca dalle critiche ricevute per il suo tweet controdopo aver saputo della positività del cantante. “Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno boom”,scritto il medico, citando un famoso passaggio della canzone “Quando i bambini fanno oh” di. Un’uscita che però gli era costata diverse critiche, tra le quali quelle di Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, e Francesco Storace, ex ministro della Salute nel governo Berlusconi. Inoltre, moltissime sono state le minacce nei suoi confronti da parte dei no vax. Finchè i cretini ...

Advertising

crazybalzano : E il Coglione del Giorno è: ???????????????????????????? - _Sazed : Gramellini che non capisce quello che sta commentando, che grandissima novità. - neXtquotidiano : 'Ma col ditino, ad alta voce, almeno loro fanno la pace'? La risposta di #Cartabellotta a #Gramellini che non avev… - fabio_ta12 : @EnricoFrommo @Ettore16132251 @Cartabellotta Per questo ho scritto 'al momento'. Forse abbiamo avuto l'occasione di… - Doussie_ : @JolandaBivona @Cartabellotta @disinformatico @alex_orlowski Sciüra Jolanda sto ancora aspettando la risposta. Salvini quando farà silenzio? -