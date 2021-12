La reazione di Soleil Sorge all’uscita di Alex Belli con Delia Duran: “Cornuti” (Di martedì 14 dicembre 2021) La valigia sul letto non era quella di un lungo viaggio ma quella che Soleil Sorge ha portato ad Alex Belli nel giardino invitandolo ad uscire con la sua Delia dalla casa del Grande Fratello VIP 6 ed è quello che l’attore ha fatto. Ha regalato altri momenti epici, da telenovelas sudamericana ai telespettatori del reality di Canale 5, per una puntata che resterà certamente alla storia. Senza nomination, con ore dedicate a una sceneggiata che come ricordava Adriana Volpe, è scritta male e recitata altrettanto male ( il momento del bagno di Alex Belli con la testa sotto l’acqua del lavandino è da brivido per esempio). La cosa fantastica di tutto quello che abbiamo visto ieri sera è che persino lo stesso conduttore alla fine ha dovuto ammettere che siamo di fronte a una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) La valigia sul letto non era quella di un lungo viaggio ma quella cheha portato adnel giardino invitandolo ad uscire con la suadalla casa del Grande Fratello VIP 6 ed è quello che l’attore ha fatto. Ha regalato altri momenti epici, da telenovelas sudamericana ai telespettatori del reality di Canale 5, per una puntata che resterà certamente alla storia. Senza nomination, con ore dedicate a una sceneggiata che come ricordava Adriana Volpe, è scritta male e recitata altrettanto male ( il momento del bagno dicon la testa sotto l’acqua del lavandino è da brivido per esempio). La cosa fantastica di tutto quello che abbiamo visto ieri sera è che persino lo stesso conduttore alla fine ha dovuto ammettere che siamo di fronte a una ...

