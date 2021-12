“La passione e la polvere” di Luigi Malnati (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi alle ore 17 presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno si svolgerà la presentazione del libro , già Direttore Generale per le Antichità del MiBAC poi divenuto MiBACT, ed. La nave di Teseo. Il grande pubblico ha una visuale abbastanza deformata dell’archeologia. Stampa, film, libri ne colgono solo l’aspetto avventuroso, esotico o quello estetico o del valore economico dei ritrovamenti. Non è proprio così. Il libro vuole raccontare non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto al grande pubblico la vera storia dell’archeologia, dai primordi al Grande Progetto Pompei e alla recente Riforma Franceschini. L’autore ha percorso tutta la carriera di archeologo ministeriale, da semplice funzionario a Direttore Generale per le Antichità, incarico ricoperto dal dicembre 2010 al luglio 2014. Rifugge quindi da elaborazioni teoriche, ma vuole raccontare la realtà come l’ha conosciuta. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi alle ore 17 presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno si svolgerà la presentazione del libro , già Direttore Generale per le Antichità del MiBAC poi divenuto MiBACT, ed. La nave di Teseo. Il grande pubblico ha una visuale abbastanza deformata dell’archeologia. Stampa, film, libri ne colgono solo l’aspetto avventuroso, esotico o quello estetico o del valore economico dei ritrovamenti. Non è proprio così. Il libro vuole raccontare non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto al grande pubblico la vera storia dell’archeologia, dai primordi al Grande Progetto Pompei e alla recente Riforma Franceschini. L’autore ha percorso tutta la carriera di archeologo ministeriale, da semplice funzionario a Direttore Generale per le Antichità, incarico ricoperto dal dicembre 2010 al luglio 2014. Rifugge quindi da elaborazioni teoriche, ma vuole raccontare la realtà come l’ha conosciuta. ...

Advertising

cilentano_it : Domani martedì 14 dicembre alle ore 17 presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno si svolgerà la presentazio… - cilentonotizie : La BMTA organizza domani a Salerno presso il Museo Diocesano la presentazione del libro “La passione e la polvere”… - GazzettaSalerno : La passione e la polvere, presentazione del libro di Luigi Malnati martedì 14 - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Non esistono solo Pompei e il Colosseo: il patrimonio archeologico è diffuso e la battaglia per salvaguardarlo non è… - ADM_assdemxmi : RT @lanavediteseoed: «Non esistono solo Pompei e il Colosseo: il patrimonio archeologico è diffuso e la battaglia per salvaguardarlo non è… -