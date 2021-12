La Nuova Partenope vince il Memorial Calvino

(Di martedì 14 dicembre 2021): Oltre settecento atleti in vasca nel primo evento della UISP Napoli disputato dopo la riapertura della piscina Scandone. Sono stati più di settecento gli atleti giovani e master scesi in vasca alla piscina Scandone di Napoli, domenica 12 dicembre, per la dodicesima edizione del, organizzata dalla UISP Napoli. Numeri molto positivi

Advertising

Napolitanteam : La 'Nuova Partenope' vince il 12° memorial Calvino - - sinapsinews : LA NUOVA PARTENOPE VINCE IL 12° MEMORIAL CALVINO - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: la Nuova Partenope vince il 12° Memorial Calvino - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: la Nuova Partenope vince il 12° Memorial Calvino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: la Nuova Partenope vince il 12° Memorial Calvino -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Partenope

2a News

... sabato 11 dicembre, alle ore 12 a Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio (Via45). L'Assemblea, atto di nascita dellarealtà politica, sarà l'occasione per scrivere regole e obiettivi ...... cantautore rivelazione del 2021: Sangiovanni è lapopstar della musica italiana. Oltre cento ...recupero del 12 gennaio 2022 ALCATRAZ 12 maggio NAPOLI recupero del 22 gennaio 2022 PALA...Sono stati più di settecento gli atleti giovani e master scesi in vasca alla piscina Scandone di Napoli per la dodicesima edizione del Memorial Filippo Calvino, organizzata ...Sono stati più di settecento gli atleti giovani e master scesi in vasca alla piscina Scandone di Napoli per la dodicesima edizione del Memorial ...