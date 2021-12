La necessaria legge sulla concorrenza e la competitività dei tassisti (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo la campagna vaccinale, il Pnrr e gli europei di calcio, il Governo Draghi potrebbe portare a casa un’altra vittoria, nel 2022. Il disegno di legge concorrenza, presto in esame in Parlamento, potrebbe riaprire quella entusiasmante stagione di liberalizzazioni – magari anche in modo migliore – iniziata da un ministro com’è Pierluigi Bersani. Concessioni balneari e trasporto pubblico sono i due capitoli più caldi della proposta normativa. È ancora poco rispetto al groviglio di privilegi e monopoli che ingessano il paese. E soprattutto i propositi risultano generici. Siam quindi ottimisti – c’è Supermario a Palazzo Chigi! – eppure poco sereni, visto che la cultura corporativista di certi settori non dipende soltanto dagli addetti ai lavori. Ma anche dalla politica e dalla Pubblica amministrazione. Ora spetta infatti al Parlamento e poi ai diversi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo la campagna vaccinale, il Pnrr e gli europei di calcio, il Governo Draghi potrebbe portare a casa un’altra vittoria, nel 2022. Il disegno di, presto in esame in Parlamento, potrebbe riaprire quella entusiasmante stagione di liberalizzazioni – magari anche in modo migliore – iniziata da un ministro com’è Pierluigi Bersani. Concessioni balneari e trasporto pubblico sono i due capitoli più caldi della proposta normativa. È ancora poco rispetto al groviglio di privilegi e monopoli che ingessano il paese. E soprattutto i propositi risultano generici. Siam quindi ottimisti – c’è Supermario a Palazzo Chigi! – eppure poco sereni, visto che la cultura corporativista di certi settori non dipende soltanto dagli addetti ai lavori. Ma anche dalla politica e dalla Pubblica amministrazione. Ora spetta infatti al Parlamento e poi ai diversi ...

