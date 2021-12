La Libia al voto il 24 dicembre fra speranza e timori (Di martedì 14 dicembre 2021) A 10 giorni dalle prime elezioni democratiche della Libia che dovranno portare a termine la fase di transizione politica e unificare il Paese lacerato dalla guerra, gli abitanti di Tripoli parlano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) A 10 giorni dalle prime elezioni democratiche dellache dovranno portare a termine la fase di transizione politica e unificare il Paese lacerato dalla guerra, gli abitanti di Tripoli parlano ...

Advertising

formichenews : Si voterà in Libia? La domanda che ci si pone a meno di due settimane da quello che sarà un passaggio cruciale per… - AgenziaASI : Libia: candidati alla presidenza si accordano per rispettare l’esito del voto - RadioItaliaIRIB : Di Maio-Blinken, sostegno leader Libia per il voto il 24/12 - zazoomblog : Blinken - Di Maio Usa: sostegno leader Libia per il voto il 24-12 - #Blinken #sostegno #leader #Libia - Amygaibraill : 3/3 'Evitare di andare alle elezioni e mobilitarsi per ostacolarle metterà solo il destino e il futuro del Paese al… -