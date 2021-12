La lenta agonia di Johnson e il sorpasso dei laburisti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nel Regno Unito, ihanno sorpassato i conservatori nei sondaggi. Più dei meriti della sinistra, contano i demeriti dei Tories, logorati dagli scandali: l’ultimo per la festa di Natale in pieno lockdown, il 18 dicembre dell’anno scorso, negata dall’esecutivo finché non sono uscite le foto. La crisi di consenso del primo ministro Borisè reale. Il suo indice di apprezzamento ha toccato i minimi storici, è crollato di 11 punti rispetto a metà novembre, anche tra gli elettori del suo partito. Il 15 dicembre a Westminster si vota sul passaporto vaccinale, la versione britannica del green pass, e ci si attende una spaccatura che non si vedeva dai tempi di Theresa May, con ribelli tra le file della maggioranza e persino ministri pronti alle dimissioni. Siamo al punto di non ritorno. Nelle ultime rilevazioni di YouGov sulle intenzioni di ...