"La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una Messa di Natale con il volto del segretario. E i simboli del partito e del gruppo Id. Qualora Salvini partecipasse a un'iniziativa religiosa, lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà. La grafica in questione è da considerare a tutti gli effetti un abuso". È quanto si legge in un comunicato stampa del Carroccio che nega ufficialmente la paternità di una grafica natalizia che ha destato polemica sui social. La Lega smentisce la grafica su Salvini e la Messa Il popolo del web si è accalorato ...

matteosalvinimi : Basta riduzioni delle giornate di pesca: i parlamentari della Lega, che ringrazio, hanno ottenuto che il governo po… - alexium_alessio : @borghi_claudio I ministri leghisti continuano a votare lo schifo. Caro Claudio la Lega non la voterò mai più neanc… - SecolodItalia1 : La Lega: “Mai autorizzato la grafica che pubblicizza una Messa di Natale con il volto di Salvini”… - bboycrok : @_hairetikos_ @elio_vito 'La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare non hanno mai pensato né… - maurarossi9 : RT @kit960: @matteosalvinimi Ho solo un rimorso, quello di aver votato lega. Mai più, né io né i miei familiari. -