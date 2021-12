La Juventus si muove sul mercato: ecco le richieste di Allegri (Di martedì 14 dicembre 2021) La Juventus si muove sul mercato e l’incontro con Raiola del vice-presidente Pavel Nedved certifica la volontà di regalare ad Allegri i rinforzi chiesti e mai ottenuti anche in estate. Dennis Zakaria, obiettivo di centrocampo per la JuventusI ruoli richiesti dal tecnico toscano sono due: il centrocampista, e l’attaccante. Se per l’attacco Vlahovic rimane il sogno a Vinovo (più fattibile a giugno rispetto a gennaio), a centrocampo la Juve vira con forza su Witsel e Zakaria. Molto difficile l’ipotesi Tchouameni dove al momento Chelsea e Real Madrid sono in vantaggio Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Lasisule l’incontro con Raiola del vice-presidente Pavel Nedved certifica la volontà di regalare adi rinforzi chiesti e mai ottenuti anche in estate. Dennis Zakaria, obiettivo di centrocampo per laI ruoli richiesti dal tecnico toscano sono due: il centrocampista, e l’attaccante. Se per l’attacco Vlahovic rimane il sogno a Vinovo (più fattibile a giugno rispetto a gennaio), a centrocampo la Juve vira con forza su Witsel e Zakaria. Molto difficile l’ipotesi Tchouameni dove al momento Chelsea e Real Madrid sono in vantaggio

