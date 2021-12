La gestione del covid-19 nelle prigioni europee (Di martedì 14 dicembre 2021) Le carceri sono terreno fertile per i virus. I dati di 32 paesi europei mostrano l’impatto della pandemia sulla popolazione detenuta, che ha conosciuto per prima i lockdown e che spesso non ha avuto priorità nelle vaccinazioni. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 14 dicembre 2021) Le carceri sono terreno fertile per i virus. I dati di 32 paesi europei mostrano l’impatto della pandemia sulla popolazione detenuta, che ha conosciuto per prima i lockdown e che spesso non ha avuto prioritàvaccinazioni. Leggi

Advertising

FrancescoLollo1 : Dopo anni di continue criticità, serve una vera svolta per mettere la parola fine alla scandalosa gestione del mini… - FBiasin : E comunque… Gestione perfetta delle risorse, #Real sistemato in pochi mesi, mai una parola fuori posto: #Ancelotti… - FabioFZ3 : RT @giuliogaia: @ladyonorato Per non rispondere del clamoroso fallimento della gestione pandemia e del rilancio economico, lo stato di emer… - aniaufficiale : Formazione, cultura assicurativa e manageriale, confronto con i manager del settore. Così il Master in 'Gestione A… - DomenicoNA1967 : RT @charliecarla: Questa imperdonabile tirannica gestione del Potere firma il barbarico impoverimento materiale, umano e civile che stiamo… -