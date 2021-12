La Gazzetta elogia il Napoli Basket terzo: “Se hai idee chiare, non servono tanti soldi” (Di martedì 14 dicembre 2021) Quinta vittoria consecutiva (in trasferta a Varese) e terzo posto in classifica dietro Milano e Bologna. È il ruolino di marcia del Napoli Basket oggi giustamente elogiato dalla Gazzetta dello sport che scrive: La grande stagione di Napoli sta dimostrando invece che anche nelle metropoli, se si hanno le idee chiare, e? possibile fare Basket a un buon livello. Senza spendere cifre altisonanti, ma con la consapevolezza che i piccoli passi rappresentano la ricetta migliore per provare ad andare lontano. Napoli e? una piazza che ha sempre avuto una storia importante, a partire dalla mitica Partenope di Tonino Zorzi. (…) Manca ancora qualcosa, pero?. Un palazzetto decente. Ma qui il club puo? davvero ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Quinta vittoria consecutiva (in trasferta a Varese) eposto in classifica dietro Milano e Bologna. È il ruolino di marcia deloggi giustamenteto dalladello sport che scrive: La grande stagione dista dimostrando invece che anche nelle metropoli, se si hanno le, e? possibile farea un buon livello. Senza spendere cifre altisonanti, ma con la consapevolezza che i piccoli passi rappresentano la ricetta migliore per provare ad andare lontano.e? una piazza che ha sempre avuto una storia importante, a partire dalla mitica Partenope di Tonino Zorzi. (…) Manca ancora qualcosa, pero?. Un palazzetto decente. Ma qui il club puo? davvero ...

