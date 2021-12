La favola di Sarah | duchessa di York

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dietro una porta del più posh tra gli hotel romani, rossa come il colore dei suoi capelli, compare lei,Ferguson, e per un attimo pensiamo a quel momento in cui Cherie Blair, subito dopo essersi trasferita al 10 di Downing Street col marito Tony, aprì lei stessa la porta a un postino che aveva suonato, senza immaginare che lì fuori, ad immortalarla con quel suo look out of bed (spettinatissima e in pigiama) cerano decine e decine di paparazzi pronti a rendere quel momento unico, un po’ come accadde a Rhys Ifans in Notting Hill. Fergie la Rossa è lontana da tutto questo – il suo total look Chanel di certo aiuta – ma del suo essere “inglese” ha sicuramente una spontaneità che ci dimostra in ogni sua forma. “Quello che mi piace nell’essere autentica", spiega al Foglio, "è che rappresento solo me stessa, non parlo con un copione alla mano. In un recente discorso ...