La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche (Di martedì 14 dicembre 2021) La Legge 15 marzo 1997 n.59 all'art.21 ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quali enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico in grado di pianificare e attuare il servizio di istruzione. L'art.21, comma 5, al fine di dare un senso concreto all'autonomia scolastica, riconosce alle istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, erogata dallo Stato, affinché si garantisca il funzionamento amministrativo e didattico.

