La crisi ucraina si aggroviglia (Di martedì 14 dicembre 2021) La crisi ucraina non accenna a risolversi. L’incontro virtuale tenutosi tra Joe Biden e Vladimir Putin lo scorso 7 dicembre non sembra aver comportato un mutamento sostanziale della situazione. Mosca continua a pretendere garanzie legali di uno stop all’espansione della Nato a Est, mentre Washington ha minacciato delle sanzioni in caso di invasione russa. «Ho fatto presente in modo assolutamente chiaro al presidente Putin che, se invade l'ucraina, le conseguenze economiche per la sua economia saranno devastanti, devastanti» ha ribadito Biden lo scorso 11 dicembre. Posizioni dure sono arrivate, sempre nel fine settimana, anche dal summit tra i ministri degli Esteri del G7, tenutosi a Liverpool. «Dobbiamo difenderci dalle crescenti minacce di attori ostili e dobbiamo unirci con forza per resistere agli aggressori che cercano di ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) Lanon accenna a risolversi. L’incontro virtuale tenutosi tra Joe Biden e Vladimir Putin lo scorso 7 dicembre non sembra aver comportato un mutamento sostanziale della situazione. Mosca continua a pretendere garanzie legali di uno stop all’espansione della Nato a Est, mentre Washington ha minacciato delle sanzioni in caso di invasione russa. «Ho fatto presente in modo assolutamente chiaro al presidente Putin che, se invade l', le conseguenze economiche per la sua economia saranno devastanti, devastanti» ha ribadito Biden lo scorso 11 dicembre. Posizioni dure sono arrivate, sempre nel fine settimana, anche dal summit tra i ministri degli Esteri del G7, tenutosi a Liverpool. «Dobbiamo difenderci dalle crescenti minacce di attori ostili e dobbiamo unirci con forza per resistere agli aggressori che cercano di ...

