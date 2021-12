La crisi economica irreversibile della Turchia e le colpe di Erdogan (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre, la lira turca è di nuovo crollata in rapporto al dollaro: un fatto che ha obbligato la Banca centrale (peraltro nota per avere scarse riserve) ad intervenire per la quarta volta nelle ultime due settimane vendendo dollari e innescando un rimbalzo della lira dopo che era scesa a 14,99 sul biglietto verde. Chiunque stia osservando i dati economici della Turchia e i continui crolli della sua valuta, ormai, pensa che le autorità di Ankara stiano viaggiando su una macchina lanciata a 300 km all’ora in contromano e diretta contro un muro. Nonostante questo gli “yes man” che compongono il circolo di potere del quale si circonda Recep Tayyip Erdo?an -da qualche tempo convinto anche di essere un grande economista- sono certi che i continui tagli ai tassi di interesse e quindi il costo del denaro basso ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre, la lira turca è di nuovo crollata in rapporto al dollaro: un fatto che ha obbligato la Banca centrale (peraltro nota per avere scarse riserve) ad intervenire per la quarta volta nelle ultime due settimane vendendo dollari e innescando un rimbalzolira dopo che era scesa a 14,99 sul biglietto verde. Chiunque stia osservando i dati economicie i continui crollisua valuta, ormai, pensa che le autorità di Ankara stiano viaggiando su una macchina lanciata a 300 km all’ora in contromano e diretta contro un muro. Nonostante questo gli “yes man” che compongono il circolo di potere del quale si circonda Recep Tayyip Erdo?an -da qualche tempo convinto anche di essere un grande economista- sono certi che i continui tagli ai tassi di interesse e quindi il costo del denaro basso ...

